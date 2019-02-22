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Сотрудник томского НКВД описал методы применяемых в 1930-х годах пыток

, ИА "Амител"
Однажды нужных показаний добились, посадив голого подозреваемого на раскаленный котел кочегарки
В этом здании с 1923 по 1944 годы находился Томский горотдел НКВД / Фото: tv2.today

В этом здании с 1923 по 1944 годы находился Томский горотдел НКВД / Фото: tv2.today

Томское агентство новостей ТВ2 опубликовало интервью 1989 года с бывшим следователем городского отдела НКВД Антоном Карташовым. Само интервью было записано тридцать лет назад сотрудником томского отделения "Мемориал" Сергеем Девяниным

Карташова назвали "важнейшим узловым звеном всей схемы массовых убийств 1937-1938 годов в Томске". В беседе с сотрудником музея он рассказал о своем продвижении по службе и методах пыток времен "большого террора".

Карташов учился на рабфаке Томского государственного университета в 1932 году, когда его пригласили на работу в НКВД.

"Тогда продвижение по службе шло очень быстро, кадры менялись: кого переводили в другое место, кого на повышение за усердие в работе, а кого и в яму. Отказаться от службы в органах было исключено", – рассказал Карташов.

Он остался на службе, избежал репрессий и начал расследовать дела уголовников и контрреволюционеров.

Методы пыток, применяемые во время допросов к "ничего не знающим", были изощренными. Однажды, по воспоминаниям Карташова, капитан госбезопасности Иван Овчинников добился нужных показаний, посадив голого подозреваемого на раскаленный котел кочегарки.

Некоторых, когда пол над котельной сделали из листового металла, в эту подсобку запирали. Так пол от котла раскалится, а они там в голом виде пляшут. Когда паленым мясом запахнет, да еще и своим, люди рассказывали все, что знали, и то, чего не знали.

Карташов про Овчинникова рассказывал следующее: "Вот это был рвач. Веселый всегда, наглый. Служака без принципов. Бабу мимо себя не пропустит. С нас три шкуры драл, разносы устраивал, только держись. "Количество увеличить, сроки сократить!". В день в 1937 году через руки одного следователя проходило по 20-25 дел, а он орал: все мало. "Увеличить!". Я его не уважал, но побаивался, да и все побаивались. Помню, всегда начищен, наглажен, "Шипром" за версту несло от него. Арестантов, наиболее запирающихся, или от кого надо было получить наиболее важные показания, доставляли к нему в кабинет. Там они у Овчинникова язык-то быстро развязывали. На следственные выдумки был неистощим, и нас тому же учил".

Также Карташов подробно описал комнату отдыха расстрельной команды. Там всегда пахло человеческими испражнениями и алкогольным перегаром – в усиленный паек палачей входило спиртное.

Заключенные в городской тюрьме НКВД Томска содержались в 10-местных камерах по 140 человек.

Применение пыток к арестованным было официально разрешено в СССР в 1937 году.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.02.2019 09:08
- гость -

Овчинников Иван Васильевич --- расстрелян 19 мая 1941 года в городе Новосибирске по приговору Военного трибунала войск НКВД Западно-Сибирского округа СССР от 24 марта 1941 года.

Вот все нужно знать о судьбе палачей.

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22.02.2019 09:15
ИГ

Все это им (карташовым и овчинниковым) вернется а может уже вернулось.

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22.02.2019 09:16
- гость -

Эти вертухаи на День победы, надевают брюлики и слушают слова благодарности от внуков замученных ими людей...

0  0
22.02.2019 09:19
- гость -

Где любители по-ностальгировать по СССР ?

0  0
22.02.2019 09:24
- гость -

22.02.2019 09:19
- гость -

Подобные палачи и сейчас орудуют. Хотя сейчас не СССР.

0  0
22.02.2019 09:27
- гость -

старая чикистская свинья

0  0
22.02.2019 09:31
- гость -

22.02.2019 09:16
- гость -
За то "замученные" враги народа не имели возможности стрелять в спину нашим солдатам и встречать гитлеровцев хлебом-солью, о чём до сих пор сожалеют их нынешние последователи типа быковых.

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22.02.2019 09:33
Кот.Без сапог.

Всем скудоумным, кто лепит на авто изображение сталина, читать обязательно!

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22.02.2019 09:36
- гость -

В каждой системе есть те, кто ради личной выгоды, готов родную мать продать. Овчинников из таких был, но это не значит, что тот же Сталин санкционировал эти репрессии. Тому же Хрущеву, который проводил репрессии на Украине, он писал: "Уймись, дурак". Из-за таких садистов на Сталина свешали всех собак. Да, репрессии были, но виновен ли в них лично Сталин? Сомнительно.

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22.02.2019 09:52
Гость

Кто то же написал 4 000 000 доносов, на основании которых и проводились репрессии...

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22.02.2019 09:56
Гость

Кто, кто - да такие же, как написавший донос на Мотузную !

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22.02.2019 10:08
- гость -

Вряд ли И.В. Сталин не знал о том, как именно работает Ежов и его подчиненные.

Но все-таки 10 апреля 1939 года Ежов был арестован и через год расстрелян. И многие ежовские палачи тоже были расстреляны. Повторили путь своих жертв.

Но эти репрессии ведь не были самоцелью. Основной целью все-таки было стремительное развитие экономики СССР.

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22.02.2019 10:19
Гость

Дело не в Сталине , я о том том, что было то прошло...На мой взгляд дело в том, что если возникли времена сходные с тем временем , то таких выродков нашлось бы не меньше... Взять пистолет, одеть галифе и стрелять людей сотнями и тысячами.

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