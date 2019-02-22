Несколько регионов России запустили программы по выводу бедных семей из сложной ситуации, передает ТАСС.

Реализация пилотного проекта началась в Республике Татарстан, Приморском крае, Нижегородской, Ивановской, Новгородской, Липецкой, Томской областях, а также Кабардино-Балкарской Республике.

Малоимущим россиянам помогают не только адресными субсидиями, продуктами, одеждой и лекарствами, но и предлагают научить зарабатывать самостоятельно.

Например, в Ульяновской области неработающих мам и пенсионеров обучают основам предпринимательства, а в Новгородской — стимулируют самозанятость безработных.

В ближайшем будущем планируется внедрить положительный опыт пилотных регионов по всей России.

Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил, что за чертой бедности в стране насчитывается порядка 19 миллионов человек.