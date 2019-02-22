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Удачный эксперимент: в Барнауле внедряют оплату проезда банковскими картами

, ИА "Амител"
В краевой столице таким способом уже оплачено около 20 тысяч поездок
Тестирование новой системы прошло успешно / Фото: bfm74.ru

Тестирование новой системы прошло успешно / Фото: bfm74.ru

Тестирование системы оплаты проезда банковскими картами в барнаульском общественном транспорте прошло удачно, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Как информировал портал Amic.ru, возможность оплаты проезда банковской картой запустили в тестовом режиме с 4 февраля в трамваях и троллейбусах Барнаула, а с 12 февраля – в автобусах.

За время тестирования новой услугой воспользовались порядка 6,5 тысячи горожан. Банковской картой оплачена каждая пятая поездка, то есть около 20 тысяч поездок в общественном транспорте, оснащенном системой электронной оплаты проезда.

Как отметила руководитель МУП "Центртранс" Юлия Дорохова, тестирование новой системы прошло удачно.

"С точки зрения наладки оборудования, обмена информацией между всеми участниками системы, настройки всех терминалов в общественном транспорте на прием банковских карт вопросов не возникало, все моменты отлажены", – отметила глава муниципального предприятия.

В данный момент удельный вес безналичного расчета в общественном транспорте краевой столицы вырос до 30%.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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