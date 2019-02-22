Путин поручил оценить риски влияния питьевой воды на здоровье россиян

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, которые направлены на повышение качества питьевой воды. Документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено до 1 августа текущего года создать механизм оценки рисков влияния химико-биологических характеристик питьевой воды на здоровье населения с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Этот механизм должен включать в том числе актуализацию санитарных норм в сфере водоснабжения, а также систематический контроль безопасности и качества питьевой воды у конечного потребителя. Также кабмину поручено скорректировать программные документы, доведя целевые индикаторы обеспеченности сельских жителей качественной питьевой водой до уровня показателей, установленных для городского населения.

Региональным органам власти Путин поручил до 1 октября принять меры по контролю соответствия питьевой воды у населения установленным показателям качества и безопасности. Также им поручено обеспечить полную реализацию водоснабжающими организациями "мероприятий инвестиционных и производственных программ, прежде всего в части соответствия фактических расходов инвестиционным обязательствам, включенным в тарифы".

Минстрою, Роспотребнадзору и ФАС поручено до 1 ноября обеспечить координацию и организационно-методическое сопровождение мер по контролю качества воды в регионах.

Ведомства должны будут представить сводный доклад с оценкой результативности выполнения инвестпрограмм и с предложениями по повышению их эффективности, а также по улучшению качества воды и совершенствованию тарифной политики в этой сфере.

Генпрокуратуре поручено до 1 октября проверить соблюдение органами исполнительной власти и муниципалитетами законодательства о водоснабжении и водоотведении.