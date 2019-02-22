Россиян к здоровому образу жизни будут мотивировать из Минздрава

Замминистра здравоохранения Олег Салагай на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов при Совфеде заявил, что для мотивации россиян к здоровому образу жизни необходимо формировать "правильную" окружающую среду, привлекать к пропаганде работодателей и гражданское общество, а также использовать специальные коммуникационные проекты, пишет "Парламентская газета".

Одной из важнейших задач нацпроекта в сфере здравоохранения является увеличение продолжительности здоровой жизни россиян, а также мотивация к соблюдению здорового образа жизни, напомнил Салагай.

Для этого, как отмечается, необходимо действовать по нескольким направлениям. Одно из важнейших – формирование соответствующей среды, которая будет стимулировать граждан к изменению внутренних мотиваторов.

"После того как запретили курить в местах общепита, количество курильщиков снизилось", – привел пример Салагай.

По его мнению, важную роль играет социальная реклама. Кроме того, к пропаганде здорового образа жизни, по мнению замглавы ведомства, необходимо привлекать работодателей и гражданское общество.

"Нам важно продвигать определенные ценности, менять внутренние установки человека", – подчеркнул Салагай.

Но главную роль при увеличении продолжительности жизни в Минздраве отводят специальным коммуникационным проектам ведомства. По словам Салагая, в министерстве уже разработали такие проекты для 320 целевых групп граждан. Для каждой из них планируется составить свое ключевое сообщение.

Кроме того, в ведомстве планируют развивать активность в соцсетях. Главной целью всех этих усилий является то, чтобы около 75% граждан ознакомились с коммуникационными проектами и социальной рекламой, мотивирующими к долгой жизни без вредных привычек.