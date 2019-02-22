Россиян к здоровому образу жизни будут мотивировать из Минздрава

Замминистра здравоохранения Олег Салагай на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов при Совфеде заявил, что для мотивации россиян к здоровому образу жизни необходимо формировать "правильную" окружающую среду, привлекать к пропаганде работодателей и гражданское общество, а также использовать специальные коммуникационные проекты, пишет "Парламентская газета".
Одной из важнейших задач нацпроекта в сфере здравоохранения является увеличение продолжительности здоровой жизни россиян, а также мотивация к соблюдению здорового образа жизни, напомнил Салагай.
Для этого, как отмечается, необходимо действовать по нескольким направлениям. Одно из важнейших – формирование соответствующей среды, которая будет стимулировать граждан к изменению внутренних мотиваторов.
"После того как запретили курить в местах общепита, количество курильщиков снизилось", – привел пример Салагай.
По его мнению, важную роль играет социальная реклама. Кроме того, к пропаганде здорового образа жизни, по мнению замглавы ведомства, необходимо привлекать работодателей и гражданское общество.
"Нам важно продвигать определенные ценности, менять внутренние установки человека", – подчеркнул Салагай.
Но главную роль при увеличении продолжительности жизни в Минздраве отводят специальным коммуникационным проектам ведомства. По словам Салагая, в министерстве уже разработали такие проекты для 320 целевых групп граждан. Для каждой из них планируется составить свое ключевое сообщение.
Кроме того, в ведомстве планируют развивать активность в соцсетях. Главной целью всех этих усилий является то, чтобы около 75% граждан ознакомились с коммуникационными проектами и социальной рекламой, мотивирующими к долгой жизни без вредных привычек.
Комментарии
финансово?
или клуб самоубийц?
Мотивировать? Вы хотя бы представление имеете об этом? Что будет? Новый налог? Штраф? Побор за излишнюю переработку воздуха? Что вы демоны нам опять уготовили?