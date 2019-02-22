Адмирал США пообещал не позволить России контролировать севморпуть

Командующий американских ВМС в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго сказал, что Соединенные Штаты не позволят Китаю и России взять под свой контроль Северный морской путь и Арктику. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Washington Examiner.

По словам американского адмирала, Северный морской путь и Арктика должны использоваться странами Арктического совета равнозначно, поэтому никто не вправе претендовать на этот регион.

"Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, что она оставалась свободной и открытой для всех", — заявил Фогго.

При этом он отметил, что Китай со своим статусом "наблюдателя" не имеет права на пользование водами Арктики, так как не входит в Арктический совет.

Фогго подчеркнул, что у американских компаний нет интереса в использовании Северного морского пути, так как он слишком мелкий для кораблей из Соединенных Штатов.

В Арктическом совете состоят Россия, Канада, США, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия и Норвегия. Международный форум создали в 1996 году для защиты уникальной полярной зоны.