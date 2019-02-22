Жительница Самары, которая ранее привезла гроб с телом мужа к зданию регионального правительства, отказалась от помощи губернатора в организации похорон, сообщает РИА "Новости".
По словам бывшей гражданской жены покойного, с ней вышли на связь представители губернатора и предложили помощь.
"Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мне просто нужно было похоронить человека", – рассказала женщина.
Она объяснила, что отнесла гроб с телом погибшего к зданию правительства из-за беспомощности. Она рассказала, что оказалась вечером в центре Самары одна и "была в шоке".
Она отметила, что "деньги ей уже не нужны", а похоронить покойного она планирует в деревне в пятницу, 22 февраля.
Ранее стало известно, что женщина привезла к зданию регионального правительства открытый гроб с телом покойного гражданского мужа в качестве протеста против "кладбищенской мафии". Губернатор региона Дмитрий Азаров, узнав о ситуации, пообещал разобраться с инцидентом и оказать финансовую помощь родственникам покойного.
Комментарии
ну и нафига был этот перфоменс?
муж будет во снах приходить и смотреть с укором на нее - бабадура
Да,уж - не получилось у губера попиариться! Женщина - кремень!!!
Ну а что! загнали Россию в самую задницу, болеть дорого и сдохнуть не дешевле, похоронная мафия реально перегибает и управы на них нет, одни комерсы кругом.
Сейчас, похоронный процесс по деньгам, все равно что средняя свадьба
Путинская Россия. 21 век.
это дно! конкретно!!!!
Женщина молодец, что ПОДАЧКУ губернатора не взяла. показатель, что людям не нужны подачки, а нужны работающие законы, чтоб наши права выполнялись, чтоб ни у кого выпрашивать не приходилось.
Лучше бы губернатор с мафией похоронной разобрался.
В чем молодец то?Она зачем в принципе туда гроб то выставляла?Чтобы люди, проходящие, посмотрели???Или чтобы вопрос с похоронами решить??Цель то какова ее была?Ей предложили один из вариантов решения ситуации,то что проще для них в данной ситуации,помочь деньгами..Но она отказалась..Броуновское движение с телом какое то