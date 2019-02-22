Жительница Самары, которая ранее привезла гроб с телом мужа к зданию регионального правительства, отказалась от помощи губернатора в организации похорон, сообщает РИА "Новости".

По словам бывшей гражданской жены покойного, с ней вышли на связь представители губернатора и предложили помощь.

"Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мне просто нужно было похоронить человека", – рассказала женщина.

Она объяснила, что отнесла гроб с телом погибшего к зданию правительства из-за беспомощности. Она рассказала, что оказалась вечером в центре Самары одна и "была в шоке".

Она отметила, что "деньги ей уже не нужны", а похоронить покойного она планирует в деревне в пятницу, 22 февраля.

Ранее стало известно, что женщина привезла к зданию регионального правительства открытый гроб с телом покойного гражданского мужа в качестве протеста против "кладбищенской мафии". Губернатор региона Дмитрий Азаров, узнав о ситуации, пообещал разобраться с инцидентом и оказать финансовую помощь родственникам покойного.