В Барнауле пьяный мужчина побил стекла в нескольких автомобилях

Нетрезвый мужчина побил стекла в нескольких автомобилях в Барнауле – инцидент случился накануне на Потоке.

О произошедшем сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Около 20:00 по адресу: Чеглецова, 66 во дворе дома пьяный мужчина камнем побил нескольким автомобилям стекла. Хозяйка одного из автомобилей, заметив противоправные действия мужчины, вызвала полицию, которые впоследствии его задержали", – отмечает автор заметки.

Пока не ясно, пытался ли злоумышленник что-либо похитить.