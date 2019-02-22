В Барнауле пьяный мужчина побил стекла в нескольких автомобилях

Нетрезвый мужчина побил стекла в нескольких автомобилях в Барнауле – инцидент случился накануне на Потоке.
О произошедшем сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Около 20:00 по адресу: Чеглецова, 66 во дворе дома пьяный мужчина камнем побил нескольким автомобилям стекла. Хозяйка одного из автомобилей, заметив противоправные действия мужчины, вызвала полицию, которые впоследствии его задержали", – отмечает автор заметки.
Пока не ясно, пытался ли злоумышленник что-либо похитить.
Комментарии
новость уже 10 минут висит.. где орущее создание "водитель купил говновозку- купи гараж - сам виноват"
волнуюсь
Не волнуйся! Купи вместо гаража ещё одну говновозку, запасную.
Ну да, в гараже стекла побить сложнее. Но главное задержали дурня. А мог хулиган ночью кинуть камень и все
я то че.. у меня все есть.. думаю это он пьяный шарахался "учил".. загребут жэ(
Опять пИсаки жгут , Чеглецова- ПОТОК......
Скоро от Космонавтов до нового рынка будет "Поток" - наши наступают.)))
Нет гаража-нет машины...Приняли бы уже хоть один нужный пенсионерам закон..
вот пенсам хорошо будет, машину не купить, гараж - как стоимость машины
Ну да, если бы машины стояли в гаражах, во дворах было бы поудобней. Парковались бы те, кто приехал из гаража. а не кто тут с осени запарковался
есть 2 гаража, ставлю у дома, по Каско выплатят, пофиг
Отличный будет закон, меньше больных пенсов на дорогах будет.
Радует, что сейчас такие случаи редкость, в 90-е машины во дворах реже ночевали. Да и машин было меньше, но и оставить на ночь было пострашней
Сейчас цена взноса по Каско сравнима с ценой гаража. На паркующихся у дома, которым ничего не разбили и живут страховщики Каско и очень благодарны им
Их и сейчас меньше,чем остальных..Просто у вас,малолетки,денег то не хватит на гараж,хватает только на старье в виде марковника..А так вы придете ко мне и попросите сдать вам один из моих гаражей,чтобы вам продали бы машины..или например у кого гараж,то ОСАГО дешевле..