Жительницу Барнаула осудили за заведомо ложный донос о совершении в отношении нее преступления – женщина заявила о том, что у нее похитили паспорт, чтобы не ехать в командировку, в которую ее не отпускал муж.

Как сообщили в краевой прокуратуре, горожанку, работающую в государственной организации, осенью 2018 года направили в служебную командировку в Нижний Новгород.

На этой почве в семье осужденной произошел конфликт – супруг не отпускал женщину в командировку, в том числе из чувства ревности. В итоге женщина придумала выход из ситуации.

"Чтобы не уезжать в командировку, она решает сообщить в полицию о хищении у нее паспорта гражданина РФ, без которого она не сможет лететь в другой город. Для правдоподобности ситуации она выходит на улицу, оставляя сумку с документами и деньгами дома, доходит до остановки общественного транспорта, откуда звонит со своего сотового телефона в полицию и сообщает, что неизвестные несколько минут назад вырвали из ее рук принадлежащую ей сумку, в которой находился паспорт гражданина РФ и кошелек с деньгами", – описывают обстоятельства преступления в ведомстве.

Полицейские взяли объяснение с гражданки, провели осмотр места происшествия, а женщина написала заявление о привлечении неизвестных лиц к уголовной ответственности за хищение принадлежащей ей сумки.

"Позже сотрудник полиции продемонстрировал женщине видеозапись, где видно, что в тот момент, когда она проходила мимо своего дома к остановке общественного транспорта, где в отношении нее якобы было совершено преступление, у нее отсутствовала сумка. На уточняющие вопросы женщина побоялась отвечать, понимая, что ее разоблачат, и созналась, что сумка находится у нее дома", – добавляют в прокуратуре.

В итоге суд приговорил горожанку к штрафу в размере 10 тысяч рублей.