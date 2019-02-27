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Выход есть: что делать, если стоматолог отказал вам в имплантации зубов

, ИА "Амител"
Пациенты со всей России едут в Новосибирск, потому что не смогли решить стоматологическую проблему в своем регионе

Если вам когда-то сказали, что ваш стоматологический случай безнадежный, что зубы вам не вернуть и самое большее, на что вы можете рассчитывать, – съемные протезы, вероятно, врач, с которым вы имели дело, просто не владеет всеми современными методиками или знает не обо всех возможностях имплантации.

– Нужно искать специалиста, который вам поможет. Безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, – утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent,* хирург-имплантолог Михаил Тодер.

Скуловые имплантаты – надежда для "безнадежных"

До недавнего времени одними из самых сложных считались операции по восстановлению зубного ряда пациентам с атрофией костной ткани. Но и эти проблемы стоматологи давно научились преодолевать.

Например, выполняя имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, имплантологи способны помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани, и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике. С появлением этой стоматологической услуги все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни. А использование в таких операциях скуловых имплантатов (зигома), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую (более плотную по своей структуре и стабильную) кость, свело количество безнадежных случаев практически к нулю.

– Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, при резекции верхней челюсти (когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость), – рассказывает доктор Тодер. – Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики: то есть за один день пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться.

Ведь суть одноэтапной имплантации с немедленной нагрузкой заключается в том, что она решает стоматологическую проблему пациента за один день (редко – 2-3 дня), позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур, а значит, дает возможность пациентам сэкономить время, деньги и нервы, избавляет их от ненужных страхов и дискомфорта. 

Единственный нюанс: имплантация по протоколу немедленной нагрузки выполняется при отсутствии у пациента двух и более стоящих подряд зубов. В остальных случаях (в случаях имплантации одиночно стоящих зубов) применима классическая имплантация. 

Отказали в помощи – продолжайте поиски!

В России имплантацию по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики выполняет не так много специалистов, в том числе главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Семенович Тодер. А операции имплантации на скуловых имплантатах в нашей стране делают единицы.

– Эта технология на западе успешно используется уже почти два десятилетия. А в нашей стране многие пациенты до сих пор, обойдя нескольких врачей, слышат, что их случай слишком сложный или даже безнадежный. Не стоит отчаиваться, это лишь значит, что перед вами доктор, который не осведомлен обо всех возможностях современной имплантологии. Нужно продолжать поиски! – убежден доктор Тодер, который после 20-летней стоматологической практики в Израиле одним из первых в России стал развивать инновационное направление имплантации по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики.

Международный центр имплантологии iDent и непосредственно доктор Тодер помогли тысячам пациентов, значительную часть которых другие специалисты сочли бесперспективными. География пациентов клиники простирается от Москвы и центральной части России до отдаленных регионов Севера и Дальнего Востока, охватывает порядка 20 государств со всех континентов мира.

Привлекают их инновационные стоматологические услуги, отзывы пациентов, прошедших здесь лечение, и вера в то, что здесь, несмотря на всю "безнадежность" ситуации, им помогут. И, конечно, цена, которая в разы ниже, чем на Западе, и гарантии, которые iDent дает на услуги имплантации и прописывает их в договоре.

Международный центр имплантологии iDent
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3
тел.: (383) 207-55-77
e-mail: 2075577@ident-implant.ru
Сайт www.ident-implant.ru

Лицензия ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 г.

*Ай-Дент – прим.ред.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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