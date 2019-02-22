Телеведущая Елена Малышева ответила на критику одного из выпусков передачи "Жить здорово!", вызвавшего недовольство некоторых политиков и деятелей культуры, сообщает "Говорит Москва".

Ранее в одной из передач "Жить здорово!" актриса Светлана Галка станцевала в костюме матки и спела песню о роли и устройстве органа.

После глава исполкома ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович назвал этот выпуск пропагандой пошлости и призвал отстранить Малышеву от эфира.

В свою очередь ведущая заявила, что не понимает претензий к программе: "Использование ростовых фигур для рассказа о внутренних органах делается для того, чтобы у людей сохранялся интерес к внутренним органам. К сожалению, телевидение не приемлет чтение лекций".

Песни и танцы в программе она объяснила необходимостью не только просвещать, но и развлекать телезрителей. "Мы не нарушили ничьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе", – заключила Малышева, назвав костюм прекрасным.