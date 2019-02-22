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Пассажирский автобус слетел с дороги и въехал в дерево на Алтае, водитель погиб

, ИА "Амител"
По предварительным данным, шоферу стало плохо и он потерял сознание
Предварительной причиной смерти водителя называется остановка сердца / Фото: novokuznetsk.ru

Предварительной причиной смерти водителя называется остановка сердца / Фото: novokuznetsk.ru

Рейсовый автобус съехал с дороги и врезался в дерево в Усть-Калманском районе – водитель скончался, сообщили в краевой ГИБДД.

Авария произошла 22 февраля около 06:10. "По предварительным данным, водитель 1955 года рождения, управлявший рейсовым автобусом "Фиат Дукато", в пути следования по улице Ленина села Михайловка Усть-Калманского района на пересечении улицы Мостовой потерял сознание, вследствие чего совершил съезд с дороги с наездом на препятствие (дерево)", – уточняют в полиции.

Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Предварительный диагноз – остановка сердца.

Также известно, что в салоне автобуса находилось шесть пассажиров. Один из них обратился за медицинской помощью, не госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.02.2019 11:55
- гость -

Их ещё несёт,
А вот сердце - всё...
Стало.

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22.02.2019 11:57
- гость -

Водителю 63 года, по новому до пенсии еще 2 года, а нам говорят, что пенсионный возраст подняли, т.к. продолжительность жизни выросла.

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