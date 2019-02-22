Рейсовый автобус съехал с дороги и врезался в дерево в Усть-Калманском районе – водитель скончался, сообщили в краевой ГИБДД.

Авария произошла 22 февраля около 06:10. "По предварительным данным, водитель 1955 года рождения, управлявший рейсовым автобусом "Фиат Дукато", в пути следования по улице Ленина села Михайловка Усть-Калманского района на пересечении улицы Мостовой потерял сознание, вследствие чего совершил съезд с дороги с наездом на препятствие (дерево)", – уточняют в полиции.

Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Предварительный диагноз – остановка сердца.

Также известно, что в салоне автобуса находилось шесть пассажиров. Один из них обратился за медицинской помощью, не госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.