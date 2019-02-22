Подъезд к кузбасскому горнолыжному курорту "Шерегеш" планируют разгрузить за счет новой дороги, сообщает "Интерфакс".

По словам начальника департамента инвестиций и стратегического развития администрации Кемеровской области Елены Чуриной, для курорта планируется построить инфраструктурные объекты стоимостью около 334 миллионов рублей.

В первую очередь речь идет о дороге, которая соединит кольцевую развязку в поселке Шерегеш и сектор "А" горнолыжного комплекса.

Также планируется построить систему водоотведения и скважину.

Строительство дороги оценивается в 270-280 миллионов рублей.