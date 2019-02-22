МВД выследило ОПГ, участники которой вывели из России 37 млрд рублей

Сотрудники МВД РФ выявили руководителей международного преступного сообщества, члены которого занимались валютными махинациями. На данный момент деятельность сообщества пресечена, сообщается на сайте МВД России.

"Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в МВД.

Отмечается, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество, члены которого занимались совершением незаконных валютных операций. Руководителями сообщества были россияне Вадимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Под предлогом продажи валюты в течение 2013-2014 годов преступники по подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц валюту на счета нерезидентов иностранных организаций.

Позже деньги списывались со счетов российских банков по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц.

За время деятельности преступной группы за пределы РФ было выведено более 37 миллиардов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.