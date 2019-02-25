По итогам 2018 года Альфа-Банк нарастил объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в два раза – более чем до 90 млрд рублей. За год банк поднялся с 7-го на 4-е место среди крупнейших банков-кредиторов сегмента МСБ, по данным исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".

По темпам прироста кредитования малого и среднего бизнеса Альфа-Банк стал абсолютным лидером среди крупных российских банков-участников рэнкинга (+101%). В целом банковский сектор по итогам прошлого года нарастил объем выданных кредитов МСБ на 11% – до 6,8 трлн рублей, вплотную приблизившись к докризисному уровню (6,9 трлн рублей за 2014 год), – следует из исследования "Эксперт РА".

"У нас амбициозные задачи по росту объемов бизнеса, наращиванию клиентской базы и завоеванию доли рынка. Такой результат по кредитованию малого бизнеса достигнут за счет запуска "кредитной фабрики" – технологичного процесса, где кредитование компаний и предпринимателей переходит в онлайн, в котором используются инновационные скоринговые модели, позволяющие наращивать выдачу кредитов при тщательном контроле рисков. Линейка кредитных продуктов разработана с учетом потребностей разных категорий клиентов МСБ и специфики их бизнеса, что также стимулирует спрос клиентов. Все это позволило нам удвоить выдачу, этому способствовало и оживление в сегменте малого и среднего бизнеса. В 2019 году мы продолжаем совершенствовать кредитный процесс: сокращаем срок выдачи, увеличиваем кредитные лимиты", – прокомментировал руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

АО "Альфа-Банк"