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"Торпедная атака": не подпусти врага к Отчизне. Игра от Amic

, ИА "Амител"
Дню защитника Отечества посвящена новая игра

Ко Дню защитника Отечества Amic.ru выпустил игру "Морской бой". Задача игроков, которые по условиям игры находятся на подводной лодке, – не допустить вражеские корабли близко к берегам Родины. В арсенале игрока 24 торпеды, за поверхностью моря и врагами, естественно, игрок наблюдает в перископ.

С помощью стрелок (вправо-влево) на клавиатуре перископ можно поворачивать в необходимую сторону. Однако торпеда будет лететь только прямо. За пять минут нужно сбить как можно больше вражеских кораблей. Кстати, движутся они с разной скоростью.

Чтобы запустить торпеду, нужно кликнуть либо на цель, либо на синий треугольник на приборной игровой панели.

Время игры отображается слева вверху на игровой панели, количество сбитых кораблей и оставшихся торпед – слева внизу.

Набранные очки можно увидеть вверху на панели.

Итак, поехали!

 

 

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Автор:
Причиненко Константин тех. директор (7-385-2) 59-33-66

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