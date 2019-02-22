В редакцию ИА "Амител" обратилась жительница Барнаула Ирина, которая сообщила, что утром 22 февраля у нее дома из-под крана побежала вода очень темного цвета: "как черный чай, даже темнее".

По словам читательницы портала такая же ситуация у соседей. Она обращалась в справочную "Водоканала", но там ничего внятного ответить не смогли, кроме того, что, возможно, где-то авария.

На вопросы Amic.ru в пресс-службе "Водоканала" также пояснить ничего не смогли, отметив, что жалоба зафиксирована, идет выяснение.