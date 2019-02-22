Барнаульский клуб любителей кошек "ДЕМАРИС" организует выставку международного масштаба.

24 февраля 2019 года в ДК "Сибэнергомаш" с 10:00 до 18:00 всех неравнодушных к мурлыкающим и пушистым ожидает высочайший уровень положительных эмоций. Гости смогут лично познакомиться с огромным разнообразием пород: от маленького манчкина до огромного мейнкуна.

В 14:00 состоится уникальная презентация гибридных пород:

Чаузи – гибрид домашнего и дикого животного. Входит в список самых экзотичных пород.

Саванна – гибрид домашней кошки и африканского сервала.

Каракалы.

У гостей выставки есть возможность приобрести котенка чаузи – эта миниатюрная копия дикой кошки станет достойным спутником и сумеет запасть в душу даже заядлому любителю собак. Другие породистые котята также готовы отправиться с вами и стать членами вашей семьи.

Конкурсы и хорошее настроение гарантированы.

Цена входных билетов: 100 рублей детский, 150 рублей взрослый.

Клуб любителей кошек "ДЕМАРИС"

г. Барнаул, пр. Ленина, 63

Режим работы: 13:00-21:00

Телефон: 8-903-911-5030, 8 (3852) 60-04-60

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