Проверку по факту смерти водителя рейсового автобуса в Усть-Калманском районе Алтайского края проводит Следственный комитет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что трагедия произошла ранним утром 22 февраля недалеко от села Михайловка — скончался водитель рейсового автобуса.
"Транспортное средство, в котором находились несколько пассажиров, съехало с дороги и врезалось в дерево. По данному факту Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", — указывают в краевом управлении СКР.
В данный момент на месте ЧП работают следователи.
Ранее в полиции сообщали, что по предварительным данным, водитель автобуса скончался в результате остановки сердца.
Комментарии
Как же людей надо замучать, чтобы они с сердечным приступом на работу выходили?