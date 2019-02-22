Проверку по факту смерти водителя рейсового автобуса в Усть-Калманском районе Алтайского края проводит Следственный комитет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что трагедия произошла ранним утром 22 февраля недалеко от села Михайловка — скончался водитель рейсового автобуса.

"Транспортное средство, в котором находились несколько пассажиров, съехало с дороги и врезалось в дерево. По данному факту Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", — указывают в краевом управлении СКР.

В данный момент на месте ЧП работают следователи.

Ранее в полиции сообщали, что по предварительным данным, водитель автобуса скончался в результате остановки сердца.