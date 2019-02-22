Глава Барнаула Сергей Дугин выступит с традиционным отчетом о работе исполнительной власти в 2018 году на следующем заседании городской Думы 22 марта. Об этом было объявлено на заседании БГД в пятницу, 22 февраля.

Барнаульский градоначальник расскажет о ситуации в городе: сколько построено и отремонтировано дорог, сколько благоустроено общественных территорий и дворов, сколько новых мест появилось в школах и детсадах, как отработала промышленность и весь остальной бизнес, о заработных платах, социальных обязательствах бюджета и так далее.

Это заседание будет расширенным и кроме депутатов на него пригласят руководителей органов власти города и края, депутатов краевого уровня, представителей общественности.

В прошлом году Сергей Дугин отчитывался в конце февраля.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитается о работе правительства в апреле 2019 года.