Верующие оскорбились рисунками в стиле аниме, напоминающими иконы

В Башкортостане Уфимская епархия заинтересовалась группой в соцсети "ВКонтакте", на странице которой выкладывались изображения напоминающие православные иконы, нарисованные в стиле аниме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря епархии Уфы Евгения Шерышева.

Как сообщает в своем сюжете ГТРК "Башкортостан", в описании группы изображения были заявлены как "течение народного искусства", смеси ортодоксального христианства и японской анимации.

"Мы знаем, что есть такая группа. Сейчас изучаем, просматриваем. Судя по всему, эти изображения публикуются там давно, нельзя сказать, что мы начали проверку по данному факту, это не наша прерогатива. Специалисты посмотрят и решат, возможно, направят запрос в Московскую епархию. Есть там моменты оскорбления чувств верующих или нет, это решать специалистам", – пояснил Шерышев.