Специальное обучение проведут в Барнаульской городской думе по заполнению деклараций. 27 февраля депутатам расскажут о новшествах в правилах подачи информации о доходах. Об этом на заседании БГД в пятницу, 22 февраля, сообщила председатель Думы Галина Буевич.

"Отнеситесь к этому ответственно. Тем более что будут озвучены новшества законодательства. Помните, что вы отвечаете перед избирателями и они на вас рассчитывают", – призвала депутатов Галина Буевич.

На обучение приглашены депутаты и их помощники, которые в основном и занимаются сбором документов для заполнения деклараций. Проводить "курсы" будут представители краевого правительства.

Необходимость обучения вызвана двумя факторами. Во-первых, сейчас как раз проходит декларационная кампания, все депутаты обязаны раскрыть свои доходы за 2018 год, а также доходы супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Во-вторых, по итогам декларационной кампании 2017 года прокуратура обнаружила ошибки в декларациях почти трети депутатов БГД. Дела пяти из них рассматриваются в суде. Если суд признает значительными эти нарушения (не указаны доходы, имущество), то им грозит лишение мандатов.