Ответные поединки 1/16 с участием санкт-петербургского "Зенита" и "Краснодара" состоялись накануне вечером.

"Зениту" предстояло отыграть один мяч у турецкого "Фенербахче" после поражения в Стамбуле в первой игре – 0:1. Краснодарцы после нулевой ничьей на своем поле с немецким "Байером" ответный матч провели в Леверкузене.

"Зенит" начал с места в карьер. Уже на 4-й минуте Магомед Оздоев после скидки новичка команды Сердара Азмуна забил первый гол, тем самым сравняв счет по сумме двух матчей. Ближе к концовке первого тайма отличился уже сам Азмун. Иранский нападающий неотразимо пробил головой после подачи с фланга, которую искусно сделал аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси – 2:0.

Таким образом, по сумме двух матчей "Зенит" получил преимущество в один гол. Однако за пару минут до свистка на перерыв великолепный обводящий удар в дальний верхний угол удался полузащитнику "Фенера" Мехмету Топалу. Вратарь зенитовцев Андрей Лунев в отчаянном прыжке до мяча не дотянулся. 2:1 – и теперь по правилу выездного гола счет уже устраивает турецкую команду.

Тем не менее героем встречи в этом матче стал Сердар Азмун. На 76-й минуте Артем Дзюба сделал разрезающую передачу. Иранец убежал от защитников и точно пробил в угол ворот. 3:1, и "Зенит" выходит в 1/8 финала.

Затем свой матч начал "Краснодар". Как и первая игра, ответная встреча получилась динамичной. Однако долгое время на табло горели нули. На 85-й минуте, вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов, ударом со штрафного открыл счет. "Байер" отыгрался почти сразу после гола Чарлеса Арангиса.

Тем не менее краснодарцам удалось отстоять ничью. 1:1 по сумме двух матчей и "Краснодар", вслед за "Зенитом", по правилу выездного гола попадает в число 16-ти команд второго по рангу клубного европейского турнира.