На днях уже во второй раз за полгода отгремел крупнейший в Сибири гастрономический Pasta Festival Granmulino.

Около 5000 барнаульцев и гостей краевой столицы стали участниками мастер-классов, дегустации правильных макарон от ТМ Granmulino и вкуснейших сыров "Киприно", а также попробовали свои силы в восьми игровых зонах.

"Гастрономический Pasta Festival – первый в подобном формате и масштабе в Барнауле – уже становится традиционным. Подготовка к очередному празднику началась, так что следите за новостями", – поделился основатель Granmulino Валерий Покорняк.

Настроение гостей создавали лучшие вокальные и танцевальные коллективы города. Для ценителей моды и красоты модельное агентство Style представило новые коллекции от компаний "Гольфстрим", "Детский мир" и "Декатлон".

Самые активные гости фестиваля получили крутые подарки от организаторов праздника и радиостанции "Новое Радио Барнаул".

Информационные партнеры фестиваля: "Новое Радио Барнаул", региональный информационный портал Amic.ru, Интернет-сообщество Barnaul22.