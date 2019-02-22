Жители Горно-Алтайска продолжают жаловаться на невозможность получить земельные участки, выделение которых предусмотрено законом.

Как сообщает Служба Новостей "FM-Продакшн", все больше людей сообщают о проблеме журналистам. Напомним, накануне сообщалось о том, что с 2013 года только 54 молодые и многодетные семьи из республиканской столицы получили землю, при этом в очереди находятся более трех тысяч.

После этого в СМИ обратилась еще одна горожанка, мать четверых детей. По словам женщины, она встала на очередь еще в 2015 году. Однако за четыре года ее позиция в списке никак не изменилась.

В мэрии Горно-Алтайска это объясняют тем, что участки не выдают из-за отсутствия земли с необходимой инфраструктурой.