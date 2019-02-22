Легкий мороз, установившийся в Алтайском крае после существенной оттепели, продолжит определять погодный фон в ближайшие три дня.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, ночные температуры в ближайшие трое суток в регионе составят 13...-18 градусов, в предгорных районах до -23 градусов.

А вот днем в субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет -3...-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов.

При этом в оба выходных дня в Алтайском крае будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

А вот в понедельник, 25 февраля, местами ожидается небольшой снег.

В субботу ветер будет южным, 3-8 метров в секунду. После этого направление ветра сменится на юго-западное. Местами ожидается его усиление до 15 метров в секунду.