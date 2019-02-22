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Легкий мороз задержится в Алтайском крае: прогноз погоды на выходные

, ИА "Амител"
Плюсовые температуры ожидаются только в предгорных районах
Период похолодания после 'февральской весны' продолжается / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Период похолодания после "февральской весны" продолжается / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Легкий мороз, установившийся в Алтайском крае после существенной оттепели, продолжит определять погодный фон в ближайшие три дня.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, ночные температуры в ближайшие трое суток в регионе составят 13...-18 градусов, в предгорных районах до -23 градусов.

А вот днем в субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет -3...-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов.

При этом в оба выходных дня в Алтайском крае будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

А вот в понедельник, 25 февраля, местами ожидается небольшой снег.

В субботу ветер будет южным, 3-8 метров в секунду. После этого направление ветра сменится на юго-западное. Местами ожидается его усиление до 15 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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