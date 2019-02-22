Путин поручил возводить российские мегаполисы по новым правилам

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта подготовить предложения, которые предусмотрят переход градостроительной политики к работе по новому документу, пишут "Известия".

Генпланы могут заменить комплексным планом инфраструктурного развития и стратегией пространственного развития.

Новый документ будет определять направления развития крупных российских городов. В связи с этим ряд экспертов выразили опасения.

По мнению специалистов, подобные перемены могут привести к бесконтрольной застройке, а также к исчезновению зеленых зон. Кроме того, неясно, какое именно ведомство станет руководить планированием, и что от этого выиграют граждане.

Генплан как закон стал одним из тормозов городского развития, уверен вице-президент Союза архитекторов России, профессор Дмитрий Наринский.

По его мнению, генеральный план в нынешнем виде не соответствует замыслам, которые были заложены в него изначально: "В некоторые генпланы изменения вносятся по два раза в год. Бесконечно совершенствовать то, что сейчас не работает, нам кажется ошибочным. Лучше это радикально изменить".