Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook назвал российского и советского художника Казимира Малевича представителем "украинского авангарда".

Порошенко рассказал о премьере документального фильма "Малевич" в честь 140-летия знаменитого художника. А также заявил, что документальная лента "возвращает" Малевича в историю украинского искусства. Фильм был создан в копродукции Украины и Италии.

Российский и советский художник Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве, в Российской империи. Он стал одним из самых ярких представителей авангардизма. Одной из самых узнаваемых работ художника стала картина "Черный квадрат", которую он написал в 1915 году. В 1935 году в возрасте 56 лет Казимир Малевич скончался в Ленинграде.