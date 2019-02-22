Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Первая в этом году сессия Барнаульской городской думы состоялась в пятницу, 22 февраля. Чиновники обсудили отмену ежемесячных компенсаций депутатам в размере 6000 рублей, план приватизации городского имущества.

Кроме этого, для чиновников проведут специальное обучение по заполнению деклараций. Как ранее писал Amic.ru, по итогам декларационной кампании 2017 года прокуратура обнаружила ошибки в декларациях почти трети депутатов БГД. Дела пяти из них рассматриваются в суде.