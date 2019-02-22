Боли в шее и спине связали с сахарным диабетом

Ученые из Сиднейского университета установили, что у больных сахарным диабетом на 35% возрастает риск появления болей в спине и на 24% – в районе шеи, пишет "Российская газета" со ссылкой на Medicalxpress.

По статистическим данным, в мире насчитывается 382 миллиона человек, которые живут с диабетом второго типа.

"Сахарный диабет второго типа и боль в пояснице также тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности, поэтому логическое продолжение нового исследования может заключаться в более подробном изучении этих факторов", – пояснил ведущий автор исследования Мануэл Феррейр.

Контроль над весом своего тела и достаточная физическая активность являются фундаментом здоровья человека, отметили ученые.

Австралийские специалисты пока не могут объяснить, почему большинство пациентов с диабетом в течение всей жизни страдают от болей в пояснице и почти половина из них периодически жалуются на дискомфорт в области шеи.

"Пока причина такой связи не установлена. Поэтому мы продолжаем работу в этом направлении", – отметил Феррейр.