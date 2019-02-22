Краевой парламент подстраховался и добавил в правила своей работы новый пункт – теперь каждая фракция обязана иметь официальный регламент работы. Эта бюрократическая необходимость появилась после того, как в мае 2018 года во фракции КПРФ произошел переворот. В деталях разбирался портал Amic.ru.

На сессии в следующий четверг, 28 февраля, депутаты внесут поправки в свой регламент. Там подробнее будут прописаны правила работы фракции. Главное новшество – у каждой фракции должно быть положение о работе, где расписаны в том числе структура, компетенция руководящих органов, порядок принятия решений и самое главное в данном случае – порядок избрания руководителя фракции и заместителя (заместителей) руководителя.

Сегодня положение о работе есть у фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия". А вот у КПРФ, по данным Amic.ru, такого документа нет. Точнее есть, но он еще с пятого созыва, сейчас уже седьмой, и это положение считается устаревшим.

Именно этот документ стал поводом для спора в мае прошлого года. Тогда, напомним, из-за внутреннего конфликта, разделившего депутатов от КПРФ на два лагеря, с поста главы фракции была смещена Мария Прусакова. Этот пост занял Максим Талдыкин. Решение было принято на заседании депутатского объединения большинством голосов. Прусакова это решение попыталась оспорить, но руководство АКЗС посчитало такую смену легитимной. На момент "внутренней революции" у коммунистов не было действующего положения, а потому решение простым большинством правомочно.

Вообще, фракция обязана каждый созыв продлевать старое или создавать новое положение. Теперь фракции КПРФ придется принять такое положение в течение двух месяцев.