Роскачество рассказало, как выбрать хороший коньяк

Роскачество проверило коньяк, продающийся на российских прилавках, поставив наивысший балл сразу пяти маркам, из которых один – российского производителя. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Эксперты также напомнили о правилах выбора и дегустации качественного коньяка трехлетней выдержки. По словам специалистов, такой алкоголь в среднем дешевле более выдержанных напитков, а объемы его продаж больше.

В первую очередь при выборе коньяка рекомендуют обратить внимание на этикетку, где должна присутствовать вся необходимая информация: от наименования продукта до адреса производителя.

Специалисты отмечают, что чем больше выдержка коньяка, тем ярче, сложнее вкус и выше цена.

По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку. С учетом акцизов и технологии производства стоимость должна составлять не менее 450 рублей.

Отмечается, что найти настоящий и недорогой коньяк за 500 рублей сегодня действительно можно, но цена ниже этой как минимум должна насторожить.

Минимальный риск столкнуться с подделкой будет при покупке алкоголя в специализированных, фирменных магазинах. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на цвет напитка: чем меньше выдержка, тем обычно светлее коньяк. Также о выдержке напитка говорят его вязкость и цвет – напиток оставляет хорошо видные следы – "ножки". Чем медленнее они стекают по стенкам бокала, тем напиток старше.

Также отмечается, что наливать коньяк нужно не в рюмку. Для этого напитка существуют либо специальные бокалы – снифтеры, либо дегустационные бокалы тюльпановидной формы. Специалисты отмечают, что вкус коньяка лучше всего сочетается с кофе, сигарой, шоколадом и лимоном.

Эксперты подчеркнули, что аромат коньяка раскрывается постепенно, поэтому для первого знакомства коньяк, налитый в бокал, сразу подносят к носу на расстоянии 5-15 см, стремясь уловить первую волну. Затем бокал медленно крутят в руке и подносят ближе: на этом этапе, как правило, можно уловить основные тона букета. Третья волна более сложных ароматов раскрывается, когда бокал уже опустел.

"Чтобы в полной мере насладиться вкусом, первый глоток должен быть совсем маленьким. Не пейте коньяк залпом – подержите его немного во рту, оценив мягкость вкуса", – говорится в рекомендациях Роскачества.