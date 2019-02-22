Госпитализация пострадавшим не потребовалась / Фото: 04.мвд.рф

Проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали два человека, проводит полиция в Горном Алтае – авария случилась накануне в курортном селе Манжерок.

По информации республиканского МВД, инцидент случился в районе дома № 1 по улице Пионерская, где произошло столкновение автомобилей Kia Spectra и Toyota Highlander.

"Предварительно установлено, что 29-летний житель Кемеровской области, управляя автомобилем Kia Spectra, выезжая с обочины на дорогу, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем Toyota Highlander, под управлением 54-летнего жителя Шебалинского района. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля Kia, не госпитализированы", – уточняют в ведомстве.

Уже известно, что водители автомобилей были трезвые.