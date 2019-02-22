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Второй тур кастинга NEW DJ DFM прошел в Барнауле

, ИА "Амител"
Отборочный тур кастинга на радиоведущего DFM Барнаул прошел 21 февраля

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

21 февраля в Барнауле прошел отборочный тур Открытого кастинга на DJ одной из самых танцевальных радиостанций города – DFM Барнаул. Кастинг вызвал ажиотаж среди барнаульцев, которые хотели попробовать себя в роли радиоведущего.

Мероприятие прошло в барнаульском коктейль-баре "КРЫША". Многие конкурсанты заметно волновались, запинались, оговаривались и нервно смеялись. Ведь не каждый день выступаешь на сцене перед толпой людей, которые оценивают твои способности, навыки, тембр голоса, а также умение вести себя на публике.

Ребята должны были выйти на сцену, интересно рассказать о себе, ответить на приготовленные заранее вопросы: правильно прочитать название исполнителя и трека на русском и английском языках, а также сделать оригинальную подводку к песне. Но несмотря на волнительную атмосферу, участников кастинга приветствовали только ободряющие аплодисменты.

По словам участницы отборочного тура, студентки АлтГУ Евгении Буштаковой, такие кастинги учат людей работать на публике, что необходимо в работе радиоведущего. "Мне нравится, что это проходит в такой обстановке, где мы все на виду. Да, конечно, стеснение есть, но тем не менее с этим надо бороться, надо учиться работать на публике. Несмотря на то, что мы будем сидеть в кабинете и говорить в микрофон, но все равно мы должны не смущаться говорить перед публикой. И это дает нам возможность проявить себя в чем-то новом", – делится своими впечатлениями конкурсантка.

В открытом конкурсе приняли участие абсолютно разные люди: кто-то еще учится в университете, кто-то уже работает, желание стать ведущим изъявили и те, кто уже попробовал в этой жизни все и искал чего-то нового.

К примеру, Артем Белей в свои 38 лет успел поработать администратором в ресторане, устраивал вечеринки и многое другое. По его мнению, кастинг на радио DFM Барнаул может открыть ему совершенно новые пути.

"Может быть я и не буду победителем этого кастинга, но я считаю, что, возможно, он приведет меня не на DFM, а в другое место. Таких кастингов должно быть больше только для того, чтобы люди раскрывались. И вообще нужно давать как можно больше возможностей людям выступать с микрофоном именно перед аудиторией и именно в свете направленных на тебя софитов. Кто-то, когда нервничает, начинает задыхаться, кто-то не может говорить, а я начинаю болтать", – рассказал он.

Примечательно, что покорять барнаульскую радиостанцию пришли не только барнаульцы. Принять участие в кастинге решил и житель Новокузнецка Александр Дорофеев. Молодой человек заметно волновался, но на сцене сумел рассмешить всех присутствующих шутками над самим собой. По словам Александра, переехать в другой город – не проблема для него. А в родном городе Александра, к сожалению, мероприятий такого формата не проходит. Именно проекты такого формата способны раскрыть творческий потенциал человека, чем собеседование один на один.

Один их членов жюри, радиоведущая DFM Барнаул Даша Даль отметила, что все ребята проявили себя хорошо, хотя было видно, как они волнуются.

"Все ребята очень яркие, они показали свою харизму и свой красивый голос, и нам очень хотелось бы взять кого-нибудь умного, голосистого и харизматичного. И такие ребята есть. Радиоведущий не обязательно должен иметь специальное образование, и у большинства ведущих его нет", – рассказала радиоведущая.

Дарья добавила, что такой кастинг проходит в Барнауле впервые. И команда DFM Барнаул уверена, что смогут найти среди барнаульцев того самого, который покорит радиоаудиторию и станет ярким ведущим.

Из всех присутствующих на отборочном туре жюри выбрали 10 парней и девушек, которые не побоялись заявить о том, что они хотят работать на радио. Впереди у ребят работа со звукорежиссером Медиагруппы FM-Продакшн, в студии. После этого жюри отберут еще шесть человек, из которых барнаульцы и представители радиостанции выберут NEW DJ DFM!

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

22.02.2019 15:54
гость

Поздно увидел объяву, хотел заполнить анкету((

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