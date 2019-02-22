Фото: "Бийский рабочий"

Первый большой ледовый дворец в Бийске может появиться в ближайшие годы. Ожидается, что он будет построен на месте нынешнего стадиона "Прогресс", а деньги на его строительство могут быть выделены из федерального бюджета.

О появлении ледового дворца говорили уже 10 лет, но до конкретики дело не дошло. Как пишет "Бийский рабочий", рабочая встреча по вопросу появления в городе крытого катка, на льду которого можно будет заниматься даже летом, прошла в городской администрации. Среди участников – депутат Госдумы Александр Прокопьев, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, глава города Александр Студеникин, специалисты мэрии, общественники, тренеры.

Проектом предусматривается здание крытого катка с трибуной на 250 мест. Размер здания будет 90 на 30 метров. Здесь разместится огороженная ледовая арена, размером 30 на 60 метров. На входе будет фойе, касса, гардероб. Далее помещения для техники. Кроме того, в комплекс здания будут входить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовая. Два спортивных зала, каждый площадью по 100 квадратных метров, будут использоваться как тренажерный и помещения для фитнеса и хореографии.

Как сообщил министр спорта Алексей Перфильев, вероятность появления арены – очень высокая.

"2019-2024 годы – это период, когда в стране будет реализовываться проект "Спорт – норма жизни". В рамках проекта каждый субъект федерации получит возможность провести целый комплекс мероприятий. Нам нужно их заявить. Губернатор внимательно ознакомится со всеми представленными материалами. Я думаю, в Бийске лед должен появиться. Сейчас мы близки к историческому моменту, когда все должно получиться. Скрестим пальцы, чтобы объект появился. Мечты должны сбываться", – приводит издание слова министра.

В завершение встречи министр спорта сообщил, что по итогам встречи в Бийске пройдет еще одно совещание. Его запланировали на март, когда уже будут предварительные согласования с федеральным министерством спорта. Таким образом, ледовый дворец в Бийске наконец-то начал обретать реальные черты.