Момент наезда автомобиля на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу, заснял на видеорегистратор житель Барнаула.
Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", авария произошла накануне в районе училища №35.
На кадрах видно, как молодой человек пересекает дорогу по зебре и в этот момент его сбивает автомобиль, ехавший во втором ряду.
Комментарии
Снова самоуверенность пешехода (водитель тоже виноват). Когда пешеходы поймут, что безопасность превыше всего! Переходя дорогу постоянно осматриваюсь. Мне не важно потом будет кто прав и виноват. Мне важно быть целым и невредимым. Натянут капюшоны, уставятся в телефоны и все - вокруг ничего не видят и не слышат!
Два оленя.
-гость- 15:32
а пешик то тут при чем!? он что то нарушил?
пешик железный, он прав ... железо в костях помогает жить, железо полезно в организме ...
там с железом вообще перебор. Там на месте головы - чугунный котелок.
То ли голову сложно повернуть, а если б там пятитонник ехал или автобус...
22.02.2019 16:16
Дмитрий
Тут дело другом - тормоз надавить западло!