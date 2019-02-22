Момент наезда автомобиля на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу, заснял на видеорегистратор житель Барнаула.

Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", авария произошла накануне в районе училища №35.

На кадрах видно, как молодой человек пересекает дорогу по зебре и в этот момент его сбивает автомобиль, ехавший во втором ряду.