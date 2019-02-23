Полиция проверит действия двух сотрудников, которые задержали барнаульского студента-комсомольца за участие в пикете. Об этом сообщил начальник УМВД по Барнаулу Максим Гердт на заседании Гордумы в пятницу, 22 февраля, передает "Политсибру".

Речь идет о студенте, активисте ЛКСМ Викторе Дряхлове, которого 21 февраля сотрудники полиции прямо с пар забрали и увезли в отделение. Как предположил лидер алтайских комсомольцев Антон Арцибашев, причиной могла стать акция активистов против отмены льгот на проезд для малообеспеченных студентов Барнаула.

Глава барнаульской полиции рассказал, что в отношении двоих полицейских, задержавших студента, назначена служебная проверка и оценка правомерности их действий. Кроме того, студентом заинтересовались сотрудники Центра по противодействию экстремизму Алтайского края. Однако никаких других подробностей он не поведал.

Депутат Гордумы от КПРФ Елена Хрусталева заявила на заседании, что задержание было незаконным, потому что сотрудники правопорядка не предоставили студенту повестку, да они и не имели права на задержание граждан, подозреваемых по административной статье (КоАП).

"Подобные действия полиции компрометируют студента в глазах его товарищей, роняют его авторитет", – цитирует Хрусталеву "Политсибру".