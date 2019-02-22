Алтайские онкологи провели уникальную операцию по удалению предстательной железы с видеотрансляцией из операционной. Операция прошла в рамках конференции "Современные подходы к лечению рака простаты".

Методику лапароскопической простатэктомии участникам конференции продемонстрировал главный уролог Кемеровской области, кандидат медицинских наук Евгений Помешкин. До сих пор радикальная резекция предстательной железы (удаление самого органа, семенных пузырьков и всего лимфатического аппарата таза) в Алтайском крае проводилась только открытым доступом через разрез в нижней части живота. При лапароскопической операции по удалению рака простаты делается несколько небольших проколов, через которые в брюшную полость вводятся манипуляторы. На объем хирургического вмешательства этот способ доступа никак не влияет, операции проходят с соблюдением всех необходимых онкологических принципов.

"Такая процедура менее инвазивна, вероятность травматизации окружающих тканей, возникновения осложнений, например, формирования грыж брюшной стенки, меньше, чем при полостном доступе. При этом лапароскопическая методика благодаря хорошей визуализации и многократному увеличению "картинки" позволяет сохранить нервные пучки, контролирующие мочеиспускание и эректильную функцию. Пациенты после лапароскопической операции испытывают меньший болевой синдром и быстрее восстанавливаются", – рассказал Евгений Помешкин.

Пациентом, которому была проведена первая на Алтае лапароскопическая простатэктомия, стал мужчина 67 лет. Рак предстательной железы у него был заподозрен на основании теста на ПСА (простатоспецифический антиген). Высокие показатели анализа стали поводом для проведения дообследования, в результате которых было получено морфологическое подтверждение диагноза.

Лапароскопическая простатэктомия длилась чуть больше 4 часов. Сейчас состояние пациента оценивается врачами как соответствующее тяжести перенесенной операции.

В краевом онкоцентре отмечают, что необходимое лапароскопическое оборудование для проведения подобных манипуляций в клинике есть. Поэтому здесь планируют начать самостоятельно проводить подобные операции уже к концу этого года.

"Сейчас нашим специалистам предстоит отработать необходимые навыки. В принципе, процесс обучения идет непрерывно, наши врачи выезжают в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и МНИОИ им. П.А. Герцена. Сегодняшний мастер-класс станет одним из этапов этого процесса", – отметил Сергей Варламов.