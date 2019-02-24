22 февраля в Алтайском краевом онкологическом диспансере обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения рака злокачественных опухолей предстательной железы. В онкоцентре прошел межрегиональный мастер-класс "Современные подходы к лечению рака простаты", участниками которого стали онкологи, урологи, хирурги, химиотерапевты из Алтайского края.

Участники мероприятия обсудили результаты хирургического и лекарственного лечения рака предстательной железы на Алтае. Врачи назвали основные причины сложившейся ситуации. В частности было отмечено, что растет не только объективная заболеваемость раком простаты – из-за улучшения качества диагностики, повышения информативности основных методов, улучшается и выявляемость злокачественных новообразований. Способствуют росту заболеваемости раком простаты и вредные привычки, употребление красного мяса и обильной жирной пищи, которые в большей степени присущи представителям сильного пола.

Еще одна причина – это низкая культура здоровья у мужчин. Женщины гораздо более ответственны, сознательны и организованны в вопросах профилактики и лечения. А мужчина, даже если его что-то беспокоит, может не обращаться в больницу годами, отмечают врачи.

Также на конференции отмечалось, что в последние годы рак простаты все чаще стал выявляться на ранних стадиях. Например, в 2018 году доля пациентов, у которых заболевание было диагностировано на 1 и 2 стадии, составила 61%. В России этот показатель ниже – 57%. А ведь чем раньше обнаружена опухоль, тем проще с ней бороться, тем больше шансов у пациента на долгую и полноценную жизнь.

"При начальной форме рака простаты нередко мы проводим экономные нервосберегающие процедуры, обеспечивающие выздоровление без удаления больного органа и сохраняющие мужчинам эрекцию. А вот при распространенном опухолевом процессе необходимы обширные травматичные операции, часто с высоким риском развития осложнений, требующие значительно большего времени на восстановление", – рассказал заведующий онкоурологическим отделением краевого онкодиспансера Сергей Варламов.

Помимо оперативного лечения в Алтайском крае активно применяются методики лекарственной терапии для лечения рака предстательной железы. При наличии распространенной формы рака или сопутствующих заболеваний, когда другие виды лечения сопряжены с высокими рисками, лекарственная терапия позволяет переводить болезнь в неактивное хроническое состояние, в котором ее можно удерживать длительное время.

Рак предстательной железы – один из самых распространенных видов злокачественных новообразований среди мужчин Алтайского края. В структуре онкозаболеваемости он занимает второе место после опухолей органов бронхолегочной системы.

В 2018 году рак предстательной железы был диагностирован у 810 пациентов, за последние 10 лет количество больных с таким диагнозом выросло в два раза. При этом по уровню смертности рак простаты традиционно входит в "тройку лидеров".

Чтобы сохранить свое мужское здоровье, врачи советуют не только отказаться от вредных привычек, следить за своим питанием, вести активный образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе, но и регулярно посещать врача. Ежегодно необходимо посещать смотровой кабинет и сдавать анализ на определение уровня простатоспецифического антигена (ПСА). Любая ЦРБ в крае сегодня оснащена необходимым лучевым оборудованием, с помощью которого можно если не поставить диагноз, то очень четко его заподозрить и направить пациента на дообследование, отмечают в краевом онкодиспансере.

"Настоящего мужчину отличает взрослое взвешенное поведение и высокий уровень ответственности – за себя и за других. Мужчина – это защитник. Но имеет ли право он так называться, если не может или не хочет защитить даже самого себя? Уважаемые мужчины, запомните: не стыдно обсуждать с врачом свое мужское здоровье, стыдно прятаться от проблем, молчанием и бездействием перекладывая их на плечи родных. А вот вовремя обнаружить болезнь, принять меры, чтобы ее побороть, оставаться сильной и надежной опорой для своих близких – это и есть настоящий мужской поступок!", – говорит Сергей Варламов.