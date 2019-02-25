Никогда еще подготовка к весенне-летнему сезону для барнаульских автомобилистов не была такой простой и удобной! Теперь, когда в самой оживленной автомобильной зоне нашего города, где сконцентрировано большинство специализированных магазинов для обслуживания "стальных коней", открылся новый магазин "Автотрейд", владельцам машин больше не нужно тратить лишнее время на поиск нужных деталей. Здесь можно не только приобрести все необходимое в одном месте, но и значительно сэкономить бюджет.

ПРИЗНАННЫЕ БРЕНДЫ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

"Автотрейд", недавно открывшийся по адресу ул. Юрина, 209 (ТЦ "МАКСИ"), – не просто рядовой автомагазин. Сегодня это:

Более 20 лет уверенного развития – большой опыт работы на рынке автозапчастей;

31 город – широкая розничная сеть в России и Казахстане;

40 складских логистических центров – современная автоматизированная система управления;

120 брендов – прямые контракты с производителями;

80 000 наименований в наличии – постоянное обеспечение доступности позиций;

Собственный бренд.

Здесь есть практически все для ремонта европейских и японских авто – от сальников, прокладок и приводных ремней до кузовного железа, деталей двигателя, трансмиссии и подвески, включая как оригинальные запчасти, так и дубликаты. В числе представленных в "Автотрейде" брендов – Zexel, Riken, Tayho, Teikin, Aisin, Aisan, Akebono, Did, Mitsuboshi, Dayco, Ben, Borg Warner, NOK, Corteco, Tokico, Brembo, Flex Line, XYG, DEPO, TYC, Koyo, NTN, NSK, Nachi, Iljin, Skf, Snr, Stanley*, – а также собственная марка SAT**, высокое качество и выгодную стоимость которой уже по достоинству оценили многие автолюбители.

Кроме того, с недавних пор компания "Автотрейд" стала официальным представителем японских свечей бренда DENSO***, обеспечивающих автомобилю высочайшие эксплуатационные характеристики.

ГОТОВЬ "ХОДОВКУ" К ВЕСНЕ!

Опыт – еще один "конек" сети "Автотрейд", являющейся одним из лидеров на рынке автозапчастей начиная с 1998 года. Квалифицированные менеджеры магазина с радостью и знанием дела помогут подобрать подходящую деталь, ответят на все возникающие вопросы и предложат альтернативные варианты. А тех, кому больше по душе интернет-шопинг, ждет online****-магазин компании с удобной навигацией и доступом к каталогу товаров.

Безупречное качество, богатый ассортимент, надежность и профессионализм – те качества, за которые ценят "Автотрейд" постоянные покупатели. Приглашаем и вас посетить новый магазин, чтобы не только сэкономить время и деньги, но и встретить весну на своем "железном коне" во всеоружии!

Сеть магазинов "Автотрейд"

ул. Юрина, 209, ТЦ "Макси"

пр. Строителей, 96

Тел.: (3852) 560-550

Сайты: www.автотрейд.рф

*Зексель, Рикен, Тайхо, Тейкин, Эйсин, Эйсэн, Экебоно, Дид, Митсубоши, Дайко, Бен, Борг Уорнер, ЭнОКей, Кортеко, Токико, Брембо, Флекс Лайн, ЭксУайДжи, ДЕПО, ТиУайСи, Койо, ЭнТиЭн, ЭнЭсКа, Начи, Айлджин, ЭсКаЭф, ЭсЭнА, Стэнли – прим.ред.

** САТ – прим.ред.

***ДЕНСО – прим.ред.

*** Онлайн – прим.ред.