Россияне в 2018 году стали больше экономить, урезав статьи расходов на развлечения и одежду, пишет РБК со ссылкой на исследование глобальной компании-измерителя Nielsen.

В минувшем году к экономии прибегли более половины граждан России. В основном отказываются от покупки вещей, которые не являются предметами первой необходимости.

Согласно данным доклада о развитии рынка товаров повседневного спроса, россияне обеспокоены выросшими ценами на продукты, но стали покупать больше полезной еды, значительно сократив потребление сахара и жиров.

Основным шагом по урезанию расходов, кроме одежды и развлечений, стал выбор более дешевых марок бытовой техники, 40% отказались от еды вне дома.

Исключение составили траты на короткие отпуска. В 2017 году от поездок в отпуск отказались 49% россиян, в 2018-м – 45%.