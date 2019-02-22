Песков назвал дело Арашукова частью планомерной борьбы с коррупцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело Арашукова — это не разовое действие, а часть непрекращающейся борьбы с коррупцией в стране, сообщает РИА "Новости".

"Мы же не можем говорить о каких-то элементах или аспектах следственных действий. Этим занимаются следственные органы. Это не разовые действия, это планомерная работа. Это никакая не кампанейщина, это именно планомерная ежедневная работа в сфере антикоррупции, борьбы с коррупцией, с правонарушениями", — пояснил Песков.

Ранее сообщалось о схеме хищения газа по делу Арашукова. Рауль Арашуков с сообщниками проводил по поддельным документам поставку газа фиктивным абонентам, а затем оформлял отчеты о потере. Похищенный газ участники преступной группы забирали себе.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Рауль Арашуков был задержан днем позже.