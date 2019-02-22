Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения американских ракет на территории Европы руководству страны придется думать об ответных мерах совместно с Россией, сообщает "БЕЛТА".

Лукашенко выразил свое категорическое несогласие с разрывом ДРСМД: "Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом: сорвали этот договор — и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены на территории Украины".

Он также добавил, что Беларусь готова на переговоры с НАТО только на равных условиях: "Как суверенное государство, Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности".

Лукашенко пояснил, что сотрудничать страна будет только с теми, кто уважает и считается с ее интересами.