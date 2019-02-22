Глава СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки организовать работу телефонной линии, предназначенной для приема сообщений о давлении на бизнес, сообщается на сайте ведомства.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации в ведомстве в ближайшее время будет организована работа выделенного канала связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес", — говорится в сообщении.

Бастрыкин также принял решение лично проводить приемы представителей бизнеса на постоянной основе.

Отныне предприниматели смогут напрямую обращаться к главе ведомства по вопросам, связанным с расследованием СК РФ уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию призвал отказаться от барьеров, ограничивающих деятельность российских предпринимателей. Он отметил, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного или административного наказания и других рисков.