Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной политики опубликовало на портале нормативно-правовых актов проект постановления правительства России "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий".

Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в начале года индексацию пенсий провели неправильно. В частности, в случае, когда доход пенсионера повысил прожиточный минимум, то ему сократили социальные доплаты или прекратили их совсем. Путин потребовал провести перерасчет и выплатить недополученные средства гражданам. Также он отметил, что индексацию пенсий и выплат нужно проводить сверх установленного прожиточного минимума для пенсионеров.

В сообщении министерства указывается, что индексация социальных пенсий проводится каждый год 1 апреля с учетом изменения темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Отмечается, что за два прошедших года темп роста составил 102% — с 8 315 рублей до 8 483 рублей. В этой связи предлагается с 1 апреля 2019 года провести индексацию размера социальных пенсий на 2%.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится до 9 266 рублей, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно.

Для получивших инвалидность военнослужащих и проходивших военную службу по призыву средняя пенсия составит 12 899 рублей.

Потерявшим кормильца семьям военнослужащих и проходящих службу по призыву выплатят в среднем до 10 942 рублей.

Расходы на проводимую индексацию социальных пенсий и других социальных выплат составят 7 миллиардов рублей до конца года.