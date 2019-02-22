В Коломне оперативники управления ФСБ по Московской области в одном из жилых домов обнаружили тайник с вещами, датируемый вторым тысячелетием до нашей эры, сообщает телеканал "360".

Всего у "черного копателя" были найдены несколько тысяч предметов, представляющих большую музейную ценность. По оценке эксперта, некоторым предметам более четырех тысяч лет.

"Середина — вторая половина второго тысячелетия до нашей эры, но сейчас все даты поехали вниз, и это может и в третье тысячелетие заходить до нашей эры", — уточнил эксперт.

Среди найденных предметов — редкий бронзовый топорик, ритуальная накладка шамана раннего железного века — это период с 1200 до 1300 годов до нашей эры. Также оперативники обнаружили древнерусские гирьки от кистеней, средневековые наконечники стрел и несколько сотен монет допетровского времени.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье "Незаконный оборот археологических предметов". Отмечается, что данная статья несерьезная — в худшем случае "археологу" грозит до пяти тысяч рублей штрафа.