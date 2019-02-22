В Барнауле в поселке Октябрьский возле одного из домов на улице Шоссейная сидит на цепи в клетке далматинец, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".

"Собака худая, голодная. Забили тревогу, когда начались сильные морозы, ведь собачка их могла просто не пережить. Слава Богу, все обошлось!" – рассказывает подписчица паблика по имени Екатерина.

Отмечается, что в доме никто не живет. Чтобы отыскать хозяев, позвонили участковому. Тот нашел хозяев, но они сказали, что их в городе нет, и якобы кому-то из соседей поручили кормить собаку.

"Но по следам видно, что к этой собаке никто не подходил. И, в принципе, к дому", – говорит Екатерина.

По ее словам, пытались обратиться за помощью в приют "Ласка", но там сказали, что они и рады бы помочь, но приют переполнен.

"Наша бабушка ходит к нему и подкармливает. Собачка видя, что к ней идут, радуется... виляет хвостиком", – рассказывает Екатерина.

Она также надеется, что хозяева далматинца увидят ее обращение и примут меры: "Не нужна вам собака, так отдайте вы ее. Не мучайте вы животное. Сколько можно издеваться над собакой!"

Напомним, ранее в Барнауле произошла похожая история. Однако женщине вся ее сердобольность вышла боком после пропажи оставленной хозяевами собаки, когда "пригласили" в отдел полиции. Судя по всему, этот поход к правоохранителям в гости женщина не забудет до конца своей жизни.