В интернет-сообществе "Барнаул 22" опубликовали видео с регистратора. На кадрах видно, что ребенок стоит на пешеходном переходе и ждет, пока ему уступят дорогу.
Автор видео останавливается у пешеходного перехода. В это время водитель "Газели" не только не сбрасывает скорость, но и идет на обгон, несмотря на зебру впереди и стоящего на ней ребенка.
"Совершает обгон в нарушение ПДД и здравого смысла. Пешеходов ему прекрасно видно...", – отмечается в сообщении. Инцидент произошел на улице Шумакова.
Комментарии
и на газели даун и у вконтактыша регик гумно. хорошо что ребенок не читал месного, а головой покрутил и не пострадал. а вот если бы читал, то пошел бы не глядя и оказался бы под газелью дауна. зато месный бы потом на себе тельняшку порвал